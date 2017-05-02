Исаакиевский собор вновь приглашает на вечернюю колоннаду, она начала работу с 1 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Исаакия.

Одна из самых знаменитых в городе на Неве обзорных площадок теперь доступна для посещения не только с 10:30 до 18:00, но и с 18:00 до 22:30.

Работа касс и запуск посетителей прекращаются за 30 минут до закрытия. Посещение вечерней колоннады Исаакиевского собора стоит 300 рублей. Полюбоваться видами города с 43-метровой высоты можно будет вплоть до 31 октября.

Православный храм Исаакиевский собор строился 40 лет (1818-1858 годы) и является одним из самых высоких купольных зданий в мире. Высота – 101,5 метров, диаметр купола - 21,8 метра. Площадь храма около 4000 кв. метров.

Собор может вместить в себя одновременно 12 тыс. человек. Это четвертый по счету храм во имя Преподобного Исаакия Далматского, располагающийся на этом месте.