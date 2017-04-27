Для сохранения памятников деревянного зодчества Петербурга применят опыт Курортного района. КГИОП поручено приступить к разработке соответствующего плана. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко.

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В данный момент на территории Северной столицы находится 242 деревянных объекта культурного наследия. Из них 39 - федерального значения, 126 - регионального и 77 - выявленных объектов культурного.

Во время выступления с годовым отчетом в Законодательном собрании 26 апреля Полтавченко пообещал, что Курортному району будут присвоены особый статус и рекреационные функции. «Особый статус позволит вдохнуть жизнь в уникальные деревянные постройки, украшающие историческую зону отдыха», - подчеркнул градоначальник.

В конце марта также стало известно, что в Петербурге будет создан реестр деревянных зданий, которые должны войти в перечень объектов культурного наследия. Одним из первых памятников архитектуры в реестре станет дача Громова в Лопухинском саду. Реставрировать ее начнут уже в этом году.