Проект "Культура рядом" проведет серию бесплатных концертов в Петербурге

Проект "Культура рядом" с 5 мая по 17 июня проведет серию бесплатных концертов в садах и парках Петербурга. Первые праздничные вечера пройдут 5, 6, 8 и 10 мая по случаю празднования 72-й годовщины великой Победы.

Всего программа состоит из 17 концертов в пяти тематических блоках с участием лучших коллективов и солистов-инструменталистов Северной столицы, солистов Мариинского и Михайловского театра.

Проект "Культура рядом" существует уже восемь лет, всю программу с датами и временем проведения концерта можно посмотреть на официальной странице проекта "ВКонтакте".