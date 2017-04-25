В честь дня рождения Петербурга на Дворцовой выступят оперные певцы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Шоу «Классики на Дворцовой» начнется в 21 час 27 мая, вход свободный. Зрители смогут послушать солистов ведущих оперных сцен мира – Ла Скала, Ковент Гарден, Метрополитен Опера, Парижской и Венской оперы, а также представителей отечественной оперной школы,

Моцарт, Россини, Верди, Пуччини, Штраус, Гуно, Сен-Санс, Легар, Кальман – произведения этих и других гениев классического искусства будут звучать в сопровождении Симфонического оркестра Михайловского театра.

В составе исполнителей предстоящего сезона заявлены: один из лучших теноров современности Марсело Альварес; звезда, востребованная самыми статусными оперными площадками, неподражаемое сопрано и лицо популярных мировых брендов Соня Йончева; американская оперная дива, обладательница лирического сопрано Даниэль Де Низ; приглашенная солистка Большого и Мариинского театров Вероника Джиоева; глубокий бархатный баритон Андрей Бондаренко; солист Большого театра России Алексей Татаринцев; солисты Мариинского театра Сергей Скороходов и Юлия Маточкина.

Танцевальную часть шоу украсят кордебалет Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона и шоу-балет TODES. Для зрителей на Дворцовой площади установят пять крупногабаритных светодиодных видеоэкранов.