Раскрыты секреты предстоящего Фестиваля света у "Зенит-арены"

Третий по счету Фестиваль света пройдет в Петербурге 22 апреля. Яркий праздник пройдет на Крестовском острове, а полотном для проекционного 3D mapping-шоу станет стадион "Зенит-арена".

Видео: ГЦРР Городской центр размещения рекламы

"В феврале этого года стадион "Санкт-Петербург Арена" только проходил тестирование перед главными футбольными событиями 2017 и 2018 годов, а сейчас это грандиозное спортивное сооружение станет площадкой для масштабного проекционного 3D шоу», - отметил председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

Сюжет шоу основан на переходах от истории Северной столицы к истории отечественного спорта и футбола. В шоу будут использовать 3D mapping, световое и лазерное оборудование, а также зрителей ждет пиротехническое представление.

Главным действующим лицом станет футбольный мяч, который путешествует по временам и эпохам. Развлекательная программа для всех гостей начнется в 21:30, а световое представление - в 22:00. Оно будет состоять из четырех блоков, сопровождаемых фейерверками, музыкальными выступлениями и общением с гостями праздника. Длительность одного показа: 20 минут. Смольный ожидает, что посмотреть на шоу придет более 50 тыс. человек.

Фото: организаторы шоу