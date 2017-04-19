В Петербурге начали устанавливать памятные доски рок-музыкантам. Первая доска памяти Майка Науменко появилась на доме 1 в Волоколамском переулке, где жил лидер группы «Зоопарк». Об этом сообщает канал «Санкт-Петербург».

Причем слово «увековечить» к этой мемориальной доске не подходит, так как она картонная, да и на фасаде появляется уже в третий раз.

«Картонные доски должны быть заменены на настоящие - каменные мраморные доски. Нам очень жаль, то у нас в городе нет мемориальных досок, памятников тем людям, музыку которых слушают до сих пор, молодежь играет эту музыку до сих пор», - заявил Александр Семенов, президент Петербургского рок-клуба.

В планах рок-клуба создать памятные знаки и другим знаменитым музыкантам, чье творчество связано с городом на Неве. Среди них Виктор Цой, Александр Башлачёв, лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенёв и другие. Из-за нехватки средств они так же будут картонные.

Фото: кадр из видео канала «Санкт-Петербург»