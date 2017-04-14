В Петербурге пройдет бесплатный фестиваль «Опера - всем»

В Петербурге в шестой раз пройдет бесплатный фестиваль «Опера - всем», он запланирован на 12-22 июля. Зрители увидят четыре выдающихся творения классиков жанра, сообщается на сайте KudaGo.

Театральные коллективы выступят в исторических декорациях на фоне известнейших достопримечательностей Северной столицы. Вход на все спектакли - бесплатный. Организаторы особо подчеркивают, что праздник классической музыки пройдёт при любой погоде.

Программа фестиваля:

12 июля, 19:00, Соборная площадь Петропавловской крепости - «Руслан и Людмила», Михаил Глинка;

15 июля, 17:00, улица Зодчего Росси - «Вольный стрелок», Карл Мария фон Вебер;

19 июля, 19:00, ЦПКиО имени Кирова - «Риголетто», Джузеппе Верди;

22 июля, 17:00, Парадный плац ГМЗ «Царское Село» - «Кармен», Жорж Бизе.