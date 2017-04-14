Появился первый тизер восьмого эпизода «Звездных войн», который называется «Последние джедаи» и выйдет 15 декабря 2017 года.

«Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с невероятной скоростью! - сказано в описании кино. - Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям предстоит опасная схватка с могущественным Первым Орденом».

Фильм снял режиссер Райан Джонсон, он же вместе с Джоджем Лукасом был автором сценария. В эпизоде снялись Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Кэрри Фишер и другие.

Видео: Звездные Войны