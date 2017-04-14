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Россию могут отстранить от «Евровидения» в 2018 году

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© Фото: Максим Ли / Первый канал

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Вердикт будет вынесен после проведения музыкального конкурса в Киеве.

Европейский вещательный союз (ЕВС) рассмотрит возможность недопуска России к «Евровидению» в 2018 году. Вердикт будет вынесен после проведения музыкального конкурса в Киеве. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ЕВС.

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«В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия», - заявили в союзе.

По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению «Евровидение-2017».

Ранее Первый канал официально отказался транслировать «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. При этом Телеканал «Россия-1», входящий в медиахолдинг ВГТРК, также не будет транслировать конкурс. «Мы солидарны с Первым каналом», - цитирует «Лента.ру» пресс-службу канала.

От трансляции отказались из-за того, что Служба безопасности Украины запретила певице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины. ЕВС официально подтвердили отказ России от участия в конкурсе.

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