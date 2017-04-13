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Организаторы «Евровидения» подтвердили отказ России от участия в конкурсе

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

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Российская певица Юлия Самойлова заявила, что она очень огорчена тем, что не поедет на конкурс.

Организаторы «Евровидения», Европейский вещательный союз (ЕВС), официально подтвердили отказ России от участия в конкурсе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо ЕВС.

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«После официального подтверждения, что участнику «Евровидения» от России Юлии Самойловой не будет разрешено въехать в Киев для участия в конкурсе, ЕВС официально предложил два альтернативных варианта Первому каналу, пытаясь найти решение, которое позволило бы России принять участие в этом году», - говорится в письме ЕВС.

Как сообщили организаторы, было предложено два варианта решения проблемы: видеотрансляция или замена артиста от России. «К сожалению, оба предложения были отвергнуты Первым каналом, и теперь они объявили, что не намерены транслировать конкурс «Евровидение-2017». К сожалению, это означает, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году», - добавили в ЕВС.

В заявлении также приводятся слова председателя наблюдательного совета «Евровидения» Франка-Дитера Фрейлинга. «Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на въезд Юлии Самойловой, поскольку мы считаем, что оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса «Евровидение» и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования», – сказал он.

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что она очень огорчена тем, что Европейскому вещательному союзу (ЕВС) не удалось урегулировать вопрос с ее участием в «Евровидении». «Но я верю, что в будущем я обязательно поеду на этот конкурс от России, в другую страну», - цитирует РБК певицу.

Ранее Первый канал официально отказался транслировать «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. При этом Телеканал «Россия-1», входящий в медиахолдинг ВГТРК, также не будет транслировать конкурс. «Мы солидарны с Первым каналом», - цитирует «Лента.ру» пресс-службу канала.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал решение отказаться от показа «Евровидения». «Они пытаются нас мордой об стол ударить, поэтому пусть транслируют те каналы, которые не имеют чувства собственного достоинства. А у нас оно есть. Это было бы подло по отношению к нашей участнице - если ее не пустили, а мы показываем шабаш», - цитирует Лайф Милонова.

По его мнению, лучшим выходом из ситуации было бы показать вместо «Евровидения» концерт с участием российских исполнителей. «Уверен, рейтинг будет максимальный, потому что его будут смотреть из чувства солидарности. Я обычно не смотрю такие вещи, но включил бы телевизор и обязательно посмотрел», - добавил депутат.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

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