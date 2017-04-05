Главгосэкспертиза одобрила проект этапа реконструкции концертного зала Мариинки

Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по этапу проекта реконструкции концертного зала Мариинского театра.

"Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки", - говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

В 1900 году на месте, где сейчас располагается концертный зал Мариинского театра, был построен декорационный зал дирекции Императорских театров. Более ста лет здесь создавались уникальные декорации к спектаклям из репертуара Мариинки, однако в сентябре 2003 года пожар уничтожил практически все хранившиеся там костюмы и декорации.

Само здание декорационного зала пострадало так сильно, что восстановить его оказалось невозможно – в огне уцелел только исторический фасад, который был сохранен при возведении концертного зала. Новый проект реконструкции предусматривает корректировку проекта пристройки Южного вспомогательного административно-бытового корпуса к зданию концертного зала с учетом объемов незаконченного строительства.

Будущий Южный корпус – шестиэтажное здание, которое соединят с концертным залом галереей-переходом на уровне третьего этажа. В Южном корпусе разместят камерный концертный зал: он станет местом проведения мастер-классов по вокалу и завершающих репетиций. Также в здании будут обустроены и другие репетиционные и административно-технические помещения.

Фасады Южного вспомогательного корпуса выполнят в одном стиле с концертным залом. Карнизы и отдельные элементы облицуют медью, прямоугольными витражами, декоративными элементами с музыкальной символикой, также в оформлении фасадов будет частично использована облицовка гранитом и известняком.