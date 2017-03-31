Ряд стран готовы бойкотировать «Евровидение» в случае недопуска Самойловой

Ряд вещательных компаний Европы готовы бойкотировать «Евровидение-2017» в Киеве, если к нему не допустят российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом заявила генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре.

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Делтенре рассказала о возможном отказе стран от конкурса в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, пишет портал Oikotimes. Пот ее мнению, запрет въезда для российской певицы будет иметь большое негативное влияние на международную репутацию Украины.

«Мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, к которым приведет данный инцидент, для конкурса «Евровидение» и ЕВС в целом. Данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов - вещателей из стран Европы. Мы уже получили от них ряд сообщений, критикующих решение СБУ, и отмечающих, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе», - говорится в письме.

При этом Делтенре не уточнила, какие именно вещательные компании пригрозили бойкотом конкурса. Она призвала Гройсмана разрешить въезд российской певице. Двумя днями ранее, 29 марта, Ингрид Делтенре также сообщила, что Украину могут отстранить от проведения «Евровидения-2017» из-за ситуации с запретом въезда в страну кандидата от России Юлии Самойловой.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

После этого известная российская модель Наталья Водянова создала на сайте Change.org петицию за допуск Юлии Самойловой на конкурс. Она адресовала петицию Европейскому вещательному союзу. На момент публикации новости петицию подписали более 100 тыс. человек. Полуфинал конкурса пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.