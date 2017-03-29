Украину могут отстранить от проведения "Евровидения" из-за Самойловой

Украину могут отстранить от проведения "Евровидения-2017" из-за ситуации с запретом въезда в страну кандидата от России Юлии Самойловой. Об этом заявила генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому издание Blick.

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"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх", - заявила она, добавив, что санкции применят, если ситуация не разрешится до конца следующей недели.

Делтенре подчеркнула, что международный песенный конкурс - не для "настраивания людей против друг друга", он должен объединять. По ее словам, сейчас ведутся серьезные переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко о поиске решения ситуации.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

После этого известная российская модель Наталья Водянова создала на сайте Change.org петицию за допуск Юлии Самойловой на конкурс. Она адресовала петицию Европейскому вещательному союзу. На момент публикации новости петицию подписали более 89 тыс. человек. Полуфинал конкурса пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.