Билеты в театры Петербурга 27 марта продают за полцены

Сайт MUZBILET весь день 27 марта продает за полцены билеты в театры Петербурга. Акция действует при покупке электронных билетов по промокоду и в собственных кассах MUZBILET.

"В рамках акции "День Театра" 27 марта огромное количество театральных мероприятий станет еще доступнее! Вы сможете купить билеты на спектакли и концерты со скидкой до 50%", - говорится в сообщении на сайте.

Распродажа проводится в честь Международного дня театра (World Theatre Day), который отмечается с 1962 года. Полный список участников акции можно посмотреть по этой ссылке.

Праздник был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. С 1962 года этот день вошел в календари знаменательных дат как ежегодный праздник всех театральных работников – актеров, режиссеров, продюсеров, звукоинженеров, светотехников, монтировщиков декораций, билетеров и гардеробщиков.