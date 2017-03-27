Организаторы «Евровидения» пообещали добиваться участия России в конкурсе

Европейский вещательный союз (ЕВС), который организует международный музыкальный конкурс «Евровидение», проследит, чтобы Россия приняла участие в соревновании. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на немецкую газету Der Tagesspiegel.

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Глава оргкомитета ЕВС Франк-Дитер Фрайлинг отметил, что ЕВС с самого начала подготовки к мероприятию дал понять, что ожидает допуска исполнителей всех стран к «Евровидению-2017». «Если решение о запрете российской участнице на въезд в страну останется в силе, ЕВС будет дальше добиваться участия России в мероприятии», - пообещал Фрайлинг.

Он добавил, что предложение дистанционного участия певицы Юлии Самойловой, представляющей Россию на конкурсе, было отвергнуто и российской, и украинской сторонами. На вопрос о том, назначит ли Россия вместо Самойловой нового кандидата, Фрайлинг призвал дождаться окончательного решения Киева в отношении певицы.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.