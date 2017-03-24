Грибы представят специальное шоу на фестивале «Стереолето»

На фестивале «Стереолето» 8 июля выступят Грибы, главная сенсация и открытие русскоязычной музыки прошлого сезона. Группа представит специальное шоу.

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Киевский проект сработал так быстро, что кажется - у них есть магическая кнопка. В ноябре дебютный альбом Грибов «Дом на колесах, ч. 1» стал самой масштабной премьерой в истории музыкальных релизов «ВКонтакте». Грибы тут же объявили тур по трем странам и везде устроили солдауты.

Клипы на песни «Интро», «Копы» и «Велик» стремительно набрали миллионные просмотры на Youtube, а последнее видео на новую песню «Тает лед» бьет рекорды даже спустя две недели после релиза. Летом материала будет еще больше – ждем вторую часть альбома «Дом На Колесах».

Проект четко уловил дух времени, в котором явно чувствуется ностальгия по 90-м. Этот четкий баслайн – музыка многоэтажек на окраине, цепкие тексты – язык людей, знающей цену каждому слову, эта атмосфера рейва – для тех, кто помнит Просвет и Лиговку другими. Или для тех, кто ценит, когда все четко и по делу.

Первый в России независимый международный музыкальный фестиваль «Стереолето» в шестнадцатый раз пройдет 7, 8 и 9 июля 2017 года в ЦПКиО им. С.М. Кирова в Петербурге. Билеты можно купить по этой ссылке, дети до 10 лет посещают фестиваль бесплатно.