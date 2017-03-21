Дача Ростовцевой в Пушкине

В Петербурге появились два новых региональных памятника. Памятниками стали дача Ростовцевой в Пушкине и сад памяти жертв расстрела 1905 года. Об этом сообщили в КГИОП.

В 1830-х – 1840-х гг. на территории, ограниченной Павловским шоссе, Московским шоссе, Софийским бульваром и трассой Царскосельской железной дороги по желанию Николая I разбивается Отдельный парк. Он связал между собой парковые ансамбли Екатерининского и Павловского парков.

В 1855 году на территории бывшей деревни Новоселка, входившей в территорию Отдельного парка, вдоль Павловского шоссе были выделены новые места для дачных участков. В 1860-1870 гг. здесь начинается застройка по проектам ведущих архитекторов Царского Села: И. Монигетти, Н.С. Никитина, А.Ф. Видова, позднее С.А. Данини.

В 1874 году жене предводителя дворянства Царскосельского уезда, действительного статского советника Ивана Александровича Ростовцева Марии Робертовне был пожалован участок в Отдельном парке по Павловскому шоссе по соседству с крайним участком графини Де Шово де Серр (Юсуповой). В том же году новой владелице выдано разрешение на строительство двухэтажного дома со службами.

В 1915 году дом перешел во владение семьи Дидерихсов. Фридрих (Фёдор) Дидерихс - создатель первой в России фортепианной фабрики на Васильевском острове, передал фабрику Р.Ф. и А.Ф. Дидерихсам, сыновья последнего Андрей и Фёдор Андреевичи унаследовали фирму «Братья Р. и А. Дидерихс».

Андрей Андреевич Дидерихс вместе с женой Бертой Леонидовной и детьми (Леонидом, Андреем, Евгением) жили в доме на Павловском шоссе в летнее время. В 1918 году в доме обосновалась музыкальная школа Игнатия Альбертовича Гляссера, блестящего теоретика игры на фортепиано и педагога. У него обучались братья Леонид и Андрей Дидерихсы, а также Д. Шостакович.

При советской власти школа И.А. Гляссера стала госбюджетной Народной консерваторией. После смерти Гляссера в 1929 году дом переходит в жилой фонд города. С 1930-х дача заселяется жителями г. Пушкина.

В годы войны здание серьезно не пострадало и было пригодно для жилья. В 1950-1951 гг. выполнен капитальный ремонт дома, в ходе которого было устроено восемь квартир, по четыре на каждом этаже.

В 2012 году дом освобожден от жильцов и заколочен. В июне 2013 года на даче произошел пожар, в результате которого обрушились межэтажные перекрытия восточной части дома.

В настоящее время здание находится в ведении ГУ «Жилищное агентство».

Фото: citywalls.ru

Сад памяти жертв расстрела 1905 года

Район за Нарвской заставой в начале ХХ века стал центром массовых рабочих выступлений. Стремясь сдержать рост рабочего движения, царское правительство в 1904 году создало монархическую организацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга», которая находилась под покровительством полиции. Отделения этой организации находились во всех частях города.

В районе за Нарвской заставой отделение располагалось в трактире «Старый Ташкент». Здесь поп Гапон убеждал собравшихся идти к Зимнему дворцу просить царя о милости. На площади у Нарвских ворот шествие рабочих было рассеяно оружейным огнём.

В память о трагическом событии площадь в 1923 году замостили красной брусчаткой и переименовали в площадь Стачек; в память о погибших в день 9 января 1905 года путиловцах было решено создать сад. Проект разбивки сквера разработал ученый ботаник и садовод, специалист в области ландшафтной архитектуры Рудольф Францевич Катцер.

Одновременно архитектор Лев Александрович Ильин выполнил проект установки решетки сада Зимнего дворца (выполненной по проекту архитектора Р.Ф. Мельцера) у сквера на улице Стачек.

В 1929 году сроком на пять лет «Сад 9-го Января» передан клубу завода «Красный Путиловец» для проведения общественно-полезной и культурно-массовой работы. В том же году Управление Строительного Контроля утвердило проектные чертежи открытой сцены, музыкальной раковины и павильона-читальни.

В годы Великой Отечественной войны сад, находившийся всего в нескольких километрах от передовой линии фронта, сильно пострадал: здесь были установлены зенитные орудия, устроены блиндажи, прорыты траншеи.

В период с 1944 по 1948 гг. территорию сада очистили, выкорчевали пни, оставшиеся от снесенных снарядами деревьев. В последующие годы в саду проводились строительные и садово-посадочные работы, постоянные плановые и внеплановые работы по уходу за растениями, ремонт ограды.

Фото: citywalls.ru