Русский музей заработал на выставке Айвазовского 60 млн рублей

С продажи билетов на выставку художника-мариниста Ивана Айвазовского Русский музей заработал 60 млн рублей. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на заместителя директора музея по научной работе Евгения Петрова.

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При этом все затраты на организацию и проведение выставки составили 10 млн рублей. Также были реализованы почти все напечатанные каталоги, каждый из которых стоил две тыс. рублей.

В настоящий момент в Русском музее подводят итоги выставки Айвазовского и обсуждают, куда потратить заработанные средства. Скорее всего, они пойдут на организацию следующих выставок и на закупку нового оборудования. При организации новых выставок в музее постараются учесть все высказанные посетителями замечания.

По словам директора Русского музея Владимира Гусева, в ближайшие месяцы посетителям музея будут представлены две выставки: картин русского художника Василия Верещагина, посвященная 175-летию со дня его рождения, а также "Искусство Великого Новгорода XVI века", где будут представлены уникальные образцы древнерусского искусства.