В Петербурге распродадут билеты в театр со скидками до 50%

В Петербурге 23 и 24 марта распродадут билеты в театр со скидками до 50%. Акция приурочена ко Дню работника культуры.

Специальные цены будут действовать на спектакли и концерты марта, апреля и мая. «Культурный Четверг» продлится с 12:00 23 марта по 23:59 24 марта.

Для участия в акции покупателю необходимо получить промокод на странице акции на сайте bileter.ru. Полный список участников акции можно посмотреть по этой ссылке.