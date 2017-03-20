"Союзмультфильм" снимет 3D-фильм про блудного попугая Кешу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя художественного совета киностудии Татьяну Ильину.

К работе над сценарием согласен приступить создатель героя, писатель Александр Курляндский, рассказала Ильина в ходе XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"Есть идеи, сейчас идет разговор о подготовке полнометражного фильма про попугая Кешу, у нас уже есть аниматик 20-минутный, но мы никак не можем решить с форматом, потому что полный метр очень хотят прокатчики видеть в 3D, а для авторов рисованный сериал, переведенный в 3D, - это уже несколько другое", - отметила она.

По словам Ильиной, сама картина будет создана в стилистике советских мультфильмов, сочетающих юмор и социальную тематику. Кроме того, перед создателями будет стоять проблема адаптации любимого советского мультгероя к современным реалиям.

"Сериал про Кешу - остросоциальный, он в свое время был отдушиной, там было много всяких шуточек. Насколько удастся сегодня это сделать, таким же языком говорить со зрителем, также легко, с перчиком, не сиропно-кисельно, и для детей, и для взрослых - большой вопрос", - резюмировала Ильина.

Первая серия мультсериала про "возвращение блудного попугая", созданная режиссером Валентином Караваевым и сценаристом Курляндским, вышла в 1984 году.