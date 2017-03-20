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Warner Bros снимет трилогию о Гарри Поттере с Рэдклиффом

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© Фото: harrypotter.wikia.com

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Съемки начнутся после завершения работы над серией «Фантастические твари и где они обитают».

Компания Warner Bros снимет трилогию о Гарри Поттере с Дэниэлом Рэдклиффом - по пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщает информагентство Nation News со ссылкой на журналиста Джими Хилла.

Съемки начнутся после завершения работы над серией «Фантастические твари и где они обитают», основанной на вселенной «Гарри Поттера». Последняя часть спин-оффа должна выйти в 2024 году.

«В Warner Bros планируют сделать фильм «Гарри Поттер: Пробуждение силы». Они хотят снять трилогию с уже взрослыми актерами из оригинальных лент, которых мы знаем и любим, за взрослением которых мы следили», - объяснил Хилл.

Журналист узнал о планах снять адаптацию из соглашения Warner Bros с вещательной компанией NBCUniversal. Киноконцерн передал ей право на трансляцию еще не снятой серии. Также Хилл, ссылаясь на свои источники, уверяет, что в новом фильме снимутся Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Дэниэл Рэдклифф, которые сыграют Гермиону Грейнджер, Рона Уизли и Гарри Поттера соответственно.

Восьмая часть саги о Гарри Поттере стала самой продаваемой пьесой в истории британской литературы, побив рекорд продаж шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Поклонники серии книг о мальчике-волшебнике за неделю купили почти 847,9 тыс. экземпляров нового произведения Роулинг. Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» Джоан Роулинг также стала самой продаваемой художественной книгой 2016 года в России.

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