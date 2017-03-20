Русский музей назвал итоговое число посетителей выставки Айвазовского

Выставку Ивана Айвазовского в Русском музее с 22 декабря 2016 года по 20 марта 2017 года посетили почти 300 тыс. человек. Об этом сообщает Лайф.

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В Русском музее хранятся 54 картины «отца» русской марины. Помимо них на юбилейной выставке демонстрируют полотна из коллекций Центрального военно-морского музея, музея-заповедника «Петергоф», Морского кадетского корпуса и музея-заповедника «Царское село».

В их числе - как знаковые произведения живописца, так и менее известные широкой публике работы. Дополняют экспозицию документы, дипломы, письма, навигационные приборы, модели судов, флаги и многое другое.

На выставку Айвазовского в Петербурге постоянно скапливались очереди. В связи с ажиотажем с 11 по 20 марта Русский музей продлил часы посещения выставки до 21 часов (обычно музей закрывался в 18 и 20 часов в различные дни). В предпоследний день ее работы, 19 марта, время ожидания достигло рекордных цифр в четыре часа.