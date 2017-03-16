По улицам Петербурга гуляли сотни Сальвадоров Дали (ВИДЕО)

По улицам Петербурга гуляли сотни Сальвадоров Дали. Как выяснилось, таким образом была организована специальная промоакция к открытию выставки Дали в Музее Фаберже.

Видео с сотнями Сальвадорами Дали опубликовано на официальной странице музея на YouTube. Люди в масках гуляют по Невскому проспекту, обнимаются в парках, ездят в общественном транспорте или пьют кофе с друзьями. В финальном кадре человек с «лицом» Дали оказывается в Музее Фаберже.

Экспозиция, включающая в себя более 150 живописных и графических работ Сальвадора Дали, откроется в Музее Фаберже 31 марта, посетителям она будет доступна с 1 апреля.

Выставка будет называться «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик», она позволит проследить творческий путь художника, начиная со сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая его обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х.

Особый акцент сделан на осмыслении Дали наследия итальянских классиков Микеланджело и Челлини, а также «Божественной комедии» Данте. Картины предоставлены Фондом «Гала – Сальвадор Дали» в Фигерасе (Каталония, Испания), а также другими музейными и частными собраниями.