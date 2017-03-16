Вход во дворцы Русского музея станет бесплатным в честь дня рождения

Вход во дворцы Русского музея 19 марта станет бесплатным в честь дня рождения. Петербуржцы и гости города смогут посетить Михайловский дворец, Мраморный дворец, Михайловский замок и Строгановский дворец.

Также с 12 часов в каждом из филиалов посетителей ожидают камерные концерты в исполнении музыкантов Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, викторины с розыгрышем каталогов выставок и другие сюрпризы.

Кроме того, с 14 до 15 часов состоится выступление музыкантов фонда поддержки искусств «Арт-линия» в Академическом зале (№14) Михайловского дворца. Полную программу мероприятий можно посмотреть по этой ссылке.

Сотрудники музея обращают внимание, что вход в корпус Бенуа на выставку «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» 19 марта останется платным и будет осуществляться только с набережной канала Грибоедова.