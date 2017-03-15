В Петербурге закрасили граффити-портрет основателя «Яндекса» Ильи Сегаловича. Изображение находилось на углу Обводного канала и Боровой улицы рядом с креативным пространством «Ткачи».

Рисунок появился на стене летом 2015 года, во вторую годовщину смерти сооснователя и директора по технологиям «Яндекса». Сегалович умер в лондонской больнице от рака 27 июля 2013 года в возрасте 48 лет.

Портрет нарисовали художники из объединения HoodGraff. Они допустили орфографическую ошибку в цитате Сегаловича: «Если за вами не гонятся, вам будет сложно достигнуть успеха».

Лайф пишет, что граффити убрали со стены здания в связи с началом месячника по благоустройству. Такое объяснение дали в администрации Фрунзенского района.

Фото: Twitter / @bendich