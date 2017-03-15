Фонтаны Петергофа заработают в тестовом режиме 24 апреля. Ежегодный праздник фонтанов и открытия летнего сезона пройдет 20 мая в 13 часов. Об этом сообщает портал «Культура.РФ»

На празднике ожидаются костюмированное представление на Большом каскаде и шоу фонтанов: они будут бить разноцветными подсвеченными струями в такт знакомым всем классическим музыкальным произведениям.

Позже в рамках торжества по аллеям Нижнего парка промаршируют военные духовые оркестры разных времен, а завершат открытие фонтанов фейерверк и пиротехническое шоу.

В прошлом летнем сезоне в музее-заповеднике Петергофа открылись после реставрации павильоны на островах Колонистского парка и два новых зала Китайского дворца в Ораниенбауме.

Новшество этого сезона: для тех, кто не сможет посетить праздник лично, обещают запустить онлайн-трансляцию. Веб-камера будет показывать центральный и самый впечатляющий фонтан - «Самсон, разрывающий пасть льва».

Фонтаны были отключены 16 октября, сейчас Нижний парк работает в зимнем режиме и открыт для бесплатного посещения.