Дом Николая Лихачёва в Петербурге стал региональным памятником с 6 марта 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры.

Историк жил в доме на Петрозаводской улице, 7А, в 1902-1929 и 1933-1936 годах. Здание было построено в 1902 году по проекту архитектора Евграфа Сергеевича Воротилова, в 1912 году его расширрили по проекту архитектора Павла Петровича Кондратьева.

В 1901 году участок купила Наталья Геннадьевна Лихачёва, происходившая из семьи известных промышленников Морозовых. Наталья Геннадьевна была женой надворного советника, ученого и собирателя Николая Петровича Лихачёва.

В 1917 году, после Февральской революции, жизнь семьи Лихачёвых изменилась: весной они были вынуждены переехать из Петрограда в Москву. Наталья Геннадьевна с детьми пробыли там до 1925 года. Уникальные коллекции, за сохранность которых Николаю Петровичу приходилось изрядно хлопотать, оставались в Петрограде.

В марте 1918 года Наркомат по заведованию дворцами и музеями республики выдал удостоверение о том, что «дом-музей профессора Петроградского Археологического института, доктора русской истории Николая Павловича Лихачёва, как содержащий особо важные научные собрания, библиотеку и архив по истории и археологии находится под охраной Рабочего и Крестьянского правительства и никаким реквизициям и секвестрам не подлежит».

В том же году библиотека и Палеографический кабинет (таким было официальное название коллекции письменности Лихачёва) переданы в ведение Археологического института. В 1923 году музей стал частью Петроградского университета. В январе 1930 года в рамках так называемого «Академического дела» Николай Павлович был арестован. Полтора года ученый провел в тюрьме, а затем отправлен в ссылку в Астрахань.

В 1933 году Лихачев вернулся из ссылки, однако его работа в музее с собственными коллекциями так и не возобновилась. С 1933 по 1936 годы (с момента возвращения из ссылки и до смерти) он жил с семьёй в том же доме, в квартире в дворовом флигеле. В 1968 году Лихачев был реабилитирован посмертно в звании академика, тогда же на фасаде здания появилась мраморная мемориальная доска. Сейчас в здании находится Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук. Сотрудники института занимаются исследованиями в области отечественной и всеобщей истории, источниковедения и историографии.

Фото: oleg-ober.livejournal.com