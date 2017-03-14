  • 14 Март 2017
USD 15.03.2017 58.9540 -0.1787
USD ММВБ 23:17 59.26730  
EUR 15.03.2017 62.7447 -0.5214
EUR ММВБ 23:17 62.9390  
Нефть($) 14.03.2017 51.20 0.41
Нефть(p) 14.03.2017 3018.44 +15.09

В шоу «Прожекторперисхилтон» спели про «Зенит-арену»

Автор:


© Фото: kinopoisk.ru

Темы дня

«Под небом голубым есть чудо-стадион с прозрачною отчетностью, но не достроен он».

В шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале спели про стадион «Зенит-арена» на Крестовском острове.

«Под небом голубым есть чудо-стадион с прозрачною отчетностью, но не достроен он», - спел один из ведущих шоу Иван Ургант.

Видео: Sports.ru
 

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон» вернулась на «Первый канал» с 4 марта после пятилетнего перерыва. Ведут шоу традиционная четверка - Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян. В передаче обсуждают последние новости и шутят над ними и друг над другом. В программе принимает участие гость-знаменитость, а в конце ведущие исполняют какую-нибудь песню.

С 2012 года «Прожекторперисхилтон» перестал выходить в связи с тем, что Светлаков и Мартиросян по контракту с ТНТ не имели права работать на других каналах. Всего с 2008 года вышло 137 выпусков передачи. «Прожекторперисхилтон» несколько раз становилась лауреатом премии ТЭФИ.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    Лучшие спектакли о любви в Петербурге

    Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm