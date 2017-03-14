В шоу «Прожекторперисхилтон» спели про «Зенит-арену»

В шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале спели про стадион «Зенит-арена» на Крестовском острове.

«Под небом голубым есть чудо-стадион с прозрачною отчетностью, но не достроен он», - спел один из ведущих шоу Иван Ургант.

Видео: Sports.ru

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон» вернулась на «Первый канал» с 4 марта после пятилетнего перерыва. Ведут шоу традиционная четверка - Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян. В передаче обсуждают последние новости и шутят над ними и друг над другом. В программе принимает участие гость-знаменитость, а в конце ведущие исполняют какую-нибудь песню.

С 2012 года «Прожекторперисхилтон» перестал выходить в связи с тем, что Светлаков и Мартиросян по контракту с ТНТ не имели права работать на других каналах. Всего с 2008 года вышло 137 выпусков передачи. «Прожекторперисхилтон» несколько раз становилась лауреатом премии ТЭФИ.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.