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Премьера фильма «Матильда» Алексея Учителя пройдет в Мариинском театре

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© Фото: plus.kinopoisk.ru

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Это будет первая кинопремьера в современной истории театра.

Премьера скандально известного фильма «Матильда» Алексея Учителя пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года. Это будет первая кинопремьера в современной истории театра, сообщает ТАСС со ссылкой на прокатчиков картины.

«Выбор места премьеры создателями кинокартины неслучаен, ведь именно в Мариинском театре на рубеже XIX-XX веков блистала главная героиня ленты, прима-балерина Матильда Кшесинская», - отметила собеседница агентства.

Кроме того, музыкальным продюсером фильма выступил художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. «Маэстро лично дирижировал оркестром на записи музыки для фильма, сочиненной дважды номинированным на "Оскар" американским кинокомпозитором Марко Белтрами», - также добавила представительница компании-прокатчика.

В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против выхода «Матильды» активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. При этом проверка, проведенная по ее жалобе, не нашла нарушений в картине. Несмотря на это, в РПЦ картину называют клеветой на причисленного к лику святых императора Николая II.

Алексей учитель, в свою очередь, направил в Генпрокуратуру два заявления с просьбой оградить создателей фильма «Матильда» от угроз в их адрес. В Кремле отметили, что считают недопустимыми действия организации «Христианское государство - Святая Русь», нападкам которой подвергся режиссер.

Еще один скандал связан с финансированием фильма - якобы соавтор «Матильды» Владислав Москалев в интервью The Insider рассказал о коррупции во время съемок фильма. По его словам, картина была снята на деньги, выведенные из подконтрольного Газпромбанку офшора, в обмен на взятку управляющему делами президента.

В прокат «Матильда» выйдет 25 октября. Премьера приурочена к 100-летию Октябрьской революции.

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