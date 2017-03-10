Сроки выхода фильма «Аватар-2» сдвинулись дальше 2018 года

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что в 2018 году «Аватар-2» не выйдет. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Entertainment Weekly.

Изначально сиквел ожидался в декабре следующего года, но теперь постановщик настаивает на том, что «твердой даты релиза» объявлено не было.

Как пояснил Кэмерон, работа идет не над одним продолжением «Аватара», а сразу над четырьмя. «Это эпичное дело», - отметил он и сравнил съемочный процесс со строительством ГЭС «Три ущелья» в Китае, которую начали строить в 1992 году, а ввели в официальную эксплуатацию лишь в 2012-ом.

«Поэтому я знаю, где буду в следующие восемь лет своей жизни», – добавил режиссер. Выход третьего «Аватара» ожидался в 2020 году, четвертого – в 2022 году, пятого – в 2023 году. Теперь, судя по всему, сроки будут сдвинуты.

Фильм «Аватар» вышел на большие экраны в 2009 году и стал самой кассовой кинолентой в истории, заработав 28 млн долларов. Ранее планировалось, что продолжение фильма выйдет в 2017 году, однако поздней премьеру отменили.