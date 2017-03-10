Названа дата премьеры седьмого сезона «Игры престолов»

Премьера седьмого сезона телесериала «Игра престолов» телеканала HBO состоится 16 июля 2017 года. Дата премьеры стала известна в ходе трансляции на странице сериала в Facebook: табличка с датой была помещена внутрь куба льда, который растапливали огнем.

Подписчикам предлагалось оставлять комментарии к трансляции, чтобы усилить пламя и скорее узнать дату. Дата появляется в районе отметки 14:54.

Изначально предполагалось, что новый сезон «Игры престолов» выйдет уже в апреле 2017 года и будет состоять из десяти серий, однако премьеру перенесли на лето, а количество серий сократили до семи.

В официальной странице сериала в Twitter появился уже появился тизер седьмого сезона, его длительность - всего полторы минуты. Также канал HBO представил первый постер седьмого сезона. На нем нет никаких конкретных деталей - только лед и пламя.

Британский актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в «Игре престолов», рассказал, что седьмой сезон сериала будет грандиознее предыдущих. «В этом сезоне меньше эпизодов, так что создатели потратили больше денег на каждую серию. Поэтому их качество выросло», - цитирует его ABC News.