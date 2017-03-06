Финская группа HIM заявила о распаде после 26 лет творчества. В рамках прощального тура музыканты выступят в Петербурге и Москве.

Концерты в России запланированы на конец осени: 24 и 25 ноября HIM выступит в петербургском ДК им. Ленсовета, а 26 ноября – в московском клубе «Stadium Live».

«По прошествии четверти века переплетения любви и металла мы искренне считаем, что группа HIM до конца прошла свой необычный путь, настало время попрощаться, чтобы уступить дорогу еще неизведанным зрелищам, ароматам и звукам. Мы закончили наш рисунок, нашли ответы на свои вопросы и повернули ключ. Спасибо», - отметил фронтмэн группы Вилле Вало.

Группа HIM была образована в 1991 году вокалистом Вилле Вало, гитаристом Микко «Линде» Линдстрёмом и бас-гитаристом Микко «Миге» Паананеном. Группа играет в жанрах металла, готики и хард-рока, смешанных друг с другом и дополненных трогательными текстами.

За последние 26 лет HIM выпустили восемь студийных альбомов, группа собирали площадки и занимали первые места хит-парадов по всему миру, получали многочисленные награды, появлялись на обложках бесчисленных журналов и стали первой финской группой, альбом которой получил золотой статус в США.

Сейчас, через четыре года после выпуска последнего студийного альбома «Tears On Tape», HIM прощаются с фанатами, отправляясь в тур по 14 странам с 35 концертами. Финальный тур стартует 14 июня в Барселоне и завершится 17 декабря в Лондоне.