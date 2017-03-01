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Милонов просит Первый канал бойкотировать «Евровидение-2017» в Киеве

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Украинская певица Джамала победила на «Евровидении-2016»
© Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

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Депутат Госдумы сичтает, чтор Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой бойкотировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве в мае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо парламентария.

В своем обращении Милонов пишет, что Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику. По словам депутата, в местных СМИ и украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», а в самой стране «поднимает голову неонацизм».

«В то же время, на Донбассе не утихает кровопролитная гражданская война - в то время, пока «золотая» киевская молодежь, дети министров и депутатов Верховной рады тонут в глубинах разврата и духовного блуда на европейских и американских курортах, в Горловке, Дебальцево, Донецке и других городах, и поселках юго-востока гибнут люди под снарядами преступной людоедской хунты», - говорится в письме.

Парламентарий напомнил также, что российские мужчины не могут свободно посещать Украину, бизнес подвергается «дискриминационным притеснениям», а спецслужбы неоднократно пытались организовать диверсии в Крыму.

«Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение»! Мы, к сожалению, в нынешних реалиях - нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить все самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами», - отметил Милонов, призвав Эрнста проявить «патриотизм и гражданскую бдительность».

Депутат просит Эрнста не отправлять российских артистов на «Евровидение-2017» и отказаться от трансляции конкурса. Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944». Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию.

В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран: Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Молдавии, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании. Полуфинал смотра пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

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