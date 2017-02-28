Книжная ярмарка в ДК им. Крупской распродаст книги от 10 до 50 рублей

Книжная ярмарка в ДК им. Крупской устроит большую весеннюю распродажу, чтобы книгоманы смогли пополнить свои полки новыми изданиями.

В дни распродажи здесь можно будет приобрести книги по крайне приятной цене: от 10 до 50 рублей. Ассортимент ожидается разнообразный: классическая литература, любовные романы, триллеры, издания для детей, словари и справочники.

При этом довольствоваться подержанными книгами совсем не обязательно, на ярмарке будет довольного много новых изданий. Специальным подарком к 8 марта станут доступные кулинарные книги.

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Где: Книжная ярмарка в ДК им. Крупской - проспект Обуховской Обороны, 105

Когда: 4 и 5 марта с 11 до 17 часов

Стоимость: бесплатно