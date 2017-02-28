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В Екатерининском дворце отреставрировали портал из лазурита

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© Фото: ГМЗ «Царское Село»
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    Это стало первым шагом по восстановлению парадного интерьера уникального Лионского зала.

    В Лионском зале Екатерининского дворца в Пушкине отреставрировали портал из лазурита. Это стало первым шагом по восстановлению парадного интерьера уникального зала. Об этом сообщается на сайте музея «Царское Село» в соцсети «ВКонтакте».

    Реставрацией портала занимались специалисты Царскосельской янтарной мастерской. «Воссоздание стало возможным благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Транссоюз», - отмечают в музее.

    На работу по восстановлению ушло семь месяцев, а также 150 кг лазурита. Кроме того, в соответствии с проектом реставрации, воссозданы и установлены на место бронзовые золоченые накладные детали.

    По словам мастеров, создание моделей для этих декоративных деталей оказалось наиболее сложным процессом. Особое мастерство также потребовалось для того, чтобы состыковать пластины лазурита в технике «русской мозаики».

    Лионский зал – один из самых совершенных интерьеров, созданных архитектором Чарльзом Камероном – входил в число личных апартаментов Екатерины II наряду с Арабесковым и Китайским залами, Серебряным и Синим кабинетами. Зал создавался в 1781 – 1783 годах и получил свое название благодаря отделке стен шелком, изготовленным в Лионе – на золотистом сияющем фоне фазаны, павлины, лебеди в сложном переплетении гирлянд и ветвей.

    Лазуритовый декор Лионского зала в XVIII веке состоял из карниза, фриза, панелей в нижней части стен, опоясывающих помещение по всему периметру, наличников окон, обрамления дверей. Каменный набор был выполнен из тонких пластин байкальского лазурита, наклеенных на основу из известняка в технике, получившей впоследствии название «русская мозаика».

    Лазуритовая отделка стен была полностью уничтожена в годы Великой Отечественной войны. В данный момент из убранства зала сохранилось 25 предметов, выполненных с использованием лазурита. Паркет, похищенный из Лионского зала в годы войны, обнаружили в Берлине и в 1947 году вернули в Царское Село. Два паркетных щита выставлены в зале, остальные находятся в фондах. В 2005 году в процессе реконструкции Зубовского флигеля восстановлено объемно-пространственное решение зала без воссоздания его декоративного убранства.

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