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Петербурженка Настя Сарасвати стала звездой индийской "Минуты славы"

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© Фото: vk.com/saregama

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В эфире шоу Dil hai Hindustani музыканты и артисты представляют творческие номера, посвященные культуре и традициям Индии.

Петербурженка Настя Сарасвати, выступающая в группе Shamhey, стала звездой индийской "Минуты славы". Ее выбрали в основную конкурсную команду проекта Dil hai Hindustani, а сейчас она успешно прошла первый этап шоу. Об этом сообщает канал "Piter tv".

В эфире Dil hai Hindustani музыканты и артисты представляют творческие номера, посвященные культуре и традициям Индии. Их выступления оценивают звезды Болливуда и местной музыкальной сцены, а также многомиллионная аудитория канала StarPlus.

Концепция шоу предусматривает оценку не только пения, но всего представления, его идейность, музыкальность, полноценность, а также важна личность артиста, его связь с Индией и семейные ценности.

Россиянка, увлекающаяся этнической музыкой, стала одним из фаворитов проекта. Жюри покорило вокальное исполнение "Гаятри манты". Про нее уже сняли портретный сюжет, а также составили статью на индийской "Википедии".

Видео: канал StarPlusTV

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