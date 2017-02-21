В Петербурге начнет вещать литературное радио «Книга»

В Петербурге на волне 93,3 FM начнет вещать литературное радио «Книга». Об этом сообщается на официальной странице радиостанции на Facebook.

В дополнение к Москве, Волгограду и Петербургу география необычного проекта расширяется еще на 17 городов России: Астрахань - 87,5 FM, Барнаул - 87,9 FM, Владивосток - 91,7 FM, Ижевск - 92,8 FM, Калининград - 98,9 FM, Калуга - 99,3 FM, Красноярск - 99,5 FM, Курск - 105,8 FM, Магнитогорск - 107,4 FM, Нижний Новгород + Дзержинск - 97,6 FM, Новосибирск + Бердск - 93,2 FM, Омск - 90,1 FM, Самара + Новокуйбышевск - 88,2 FM, Тверь - 104,3 FM, Тюмень - 87,5 FM, Улан-Удэ - 89,6 FM, Челябинск + Копейск - 93,0 FM.

Радио «Книга» – радиостанция короткой литературной формы. В эфире транслируются аудиокниги, фрагменты писем и дневников писателей, исторические и литературные анекдоты, стихотворения, миниатюры, зарисовки, рецензии и короткие интервью.

Задача радио «Книга», по словам создателей, «возродить у населения России интерес к чтению, привить слушателям культуру речи, а также повысить общий интеллектуальный уровень аудитории». Одним из основателей радиостанции является музыкант Николай Расторгуев.