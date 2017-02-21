В горном парке "Рускеала" построили ледяную Исаакиевскую церковь

В подземных пространствах горного парка "Рускеала" построили ледяную Исаакиевскую церковь. Об этом сообщается на официальной странице парка "ВКонтакте".
Авторами необычного арт-объекта стали молодые петербургские художники под руководством Василия Ануфриева. Проект церкви Антонио Ринальди до нашего времени дошел в эскизах и чертежах.
Строительство церкви начали в мае 1768 года, храм в итоге отличался от проекта и был впоследствии разобран, финал затянувшегося строительства пришелся на конец XVIII века.
Ледяной проект петербургских художников - историческая реконструкция и дань памяти великому мастеру.