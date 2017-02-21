В горном парке "Рускеала" построили ледяную Исаакиевскую церковь

Лучшее в Петербурге

Как провести День защитника Отечества в Петербурге

Фестиваль военно-исторической реконструкции, комедийный спектакль, массовый забег, мужской фестиваль и, конечно же, праздничный салют. "Санкт-Петербург.ру" узнал, где 23 февраля можно ярче всего ощутить атмосферу Дня защитника Отечества.

Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.