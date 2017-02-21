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«Прожекторперисхилтон» вернется на «Первый канал»

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Британский актер Хью Грант в гостях у «Прожекторперисхилтон»
© Фото: kremlinrus.ru

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Вести шоу будет традиционно Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян.

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон» вернется на «Первый канал» с 4 марта. Вести шоу будет традиционная четверка - Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы телеканала.

В выпуске «Вечернего Урганта» от 10 февраля 2017 года ведущий Иван Ургант и приглашенный Гарик Мартиросян «в шутку» обсудили возвращение программы в эфир. Как сообщается в описании выпуска на сайте «Первого канала», «Мартиросян опросил всех ведущих программы «Прожекторперисхилтон» - все согласны возобновить сотрудничество».

«Прожекторперисхилтон» - передача, в рамках которой Ургант, Светлаков, Мартиросян и Цекало обсуждали последние новости и шутили над ними и друг над другом. Обычно в программе принимал участие гость-знаменитость, а в конце ведущие исполняли какую-нибудь песню.

С 2012 года «Прожекторперисхилтон» перестал выходить в связи с тем, что Светлаков и Мартиросян по контракту с ТНТ не имели права работать на других каналах. Всего с 2008 года вышло 137 выпусков передачи. «Прожекторперисхилтон» несколько раз становилась лауреатом премии ТЭФИ.

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