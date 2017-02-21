В Александринке пройдет единственный показ оперы Стравинского «Царь Эдип»

В Александринском театре пройдет единственный показ оперы-оратории Игоря Стравинского «Царь Эдип». Руководить оркестром будет британский дирижер Мариус Стравинский, режиссером-постановщиком выступил Виктор Высоцкий. Об этом сообщается на сайте театра.

«Царь Эдип» - это произведение, в котором текст трагедии в исполнении чтеца и нескольких голосов дополняют партии мужского хора и оркестра. В Александринке представят оригинальную сценическую версию оперы, воплощенную в формате кукольной мистерии с элементами хореографии.

Выразительная, архаичная стилистика кукол-героев в сочетании с гармонией неоклассического балета становится достойным обрамлением для эпохального произведения Стравинского. Спектакль станет первой российской постановкой в жанре оперы кукол.

Постановка создана при участии благотворительного фонда «Острова», помогающего больным муковисцидозом и их семьям. Все вырученные от продажи билетов средства направят в этот фонд.

Официальный сайт

Где: Александринский театр - площадь Островского, 6

Когда: 27 февраля, начало в 20 часов

Сколько: от 800 рублей, 16+