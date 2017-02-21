В Александринке пройдет единственный показ оперы Стравинского «Царь Эдип»

В Александринском театре пройдет единственный показ оперы-оратории Игоря Стравинского «Царь Эдип». Руководить оркестром будет британский дирижер Мариус Стравинский, режиссером-постановщиком выступил Виктор Высоцкий. Об этом сообщается на сайте театра.
«Царь Эдип» - это произведение, в котором текст трагедии в исполнении чтеца и нескольких голосов дополняют партии мужского хора и оркестра. В Александринке представят оригинальную сценическую версию оперы, воплощенную в формате кукольной мистерии с элементами хореографии.
Выразительная, архаичная стилистика кукол-героев в сочетании с гармонией неоклассического балета становится достойным обрамлением для эпохального произведения Стравинского. Спектакль станет первой российской постановкой в жанре оперы кукол.
Постановка создана при участии благотворительного фонда «Острова», помогающего больным муковисцидозом и их семьям. Все вырученные от продажи билетов средства направят в этот фонд.
Где: Александринский театр - площадь Островского, 6
Когда: 27 февраля, начало в 20 часов
Сколько: от 800 рублей, 16+