Уличный художник повесил в центре Петербурга картину «Родинамать»

Уличный художник Миша Маркер повесил в центре Петербурга картину «Родинамать». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал сам автор работы.

Фото: vk.com/misha_marker

На рисунке изображена красная фигура, которая жарит яичницу на танке. Полутораметровая картина появилась на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы.

Миша Маркер размещает свои работы на улицах Северной столицы с 2014 года. Одними из последних его работ стали картина «ЗапрИщай и влаВствуй», а также картина «Каждый свят».

Как пишет «Собака», он избегает галерей принципиально - так художник общается с горожанами. «Мне важна социальная острота работы и политизированность. Мне просто хочется чуть приоткрыть глаза людям», - цитирует его The Village.

Фото: vk.com/misha_marker