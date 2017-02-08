В заброшенной лютеранской церкви Анненкирхе прочтут три бесплатные лекции

В заброшенной лютеранской церкви Анненкирхе каждую среду читают бесплатные лекции по философии, истории, религии и психологии. Ближайшие лекции запланированы на 15 февраля, 22 февраля и 1 марта.

15 февраля слушатели узнают о реинкарнации в христианстве, 22 февраля здесь расскажут о легендарной Жанне Д'Арк в кино и истории, а 1 марта пройдет лекция, которая ответит на вопрос «Актуальна ли Библия сегодня».

Занятия «Открытого лектория» ведут кандидат философских наук Алексей Иваненко, сотрудник Центра Апологетических Исследований Павел Столяров, пастор Павел Крылов и ректор семинарии Иван Лаптев.

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Где: Анненкирхе - Кирочная улица, 8

Когда: 15 февраля, 22 февраля и 1 марта, начало в 19 часов

Стоимость: бесплатно