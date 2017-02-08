«Яндекс» реконструировал день дуэли между Пушкиным и Дантесом

К 180-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина «Яндекс» полностью реконструировал день дуэли между поэтом и Жоржем Дантесом.

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Специалисты определили, как погода могла повлиять на стрельбу. В ролике рассказывается, что вечером 8 февраля 1837 года температура снизилась до -22 градусов, стемнело, поэтому Пушкин и Дантес стояли в полумраке и в сугробах.

Высота снежного покрова повлияла на расстояние между соперниками, и вместо положенных 20 шагов дуэлянты смогли отойти на меньшую дистанцию. Более того, на сильном морозе порох мог дать осечку или стать влажным.

Первым выстрелил Дантес, он смертельно ранил Пушкина. Через два дня поэт в возрасте 37 лет скончался в своей квартире в Петербурге. Пушкина похоронили в Псковской губернии рядом со своей матерью.

Видео: Facebook / @yandex