В Петербурге появились два новых граффити в память о блокаде

В Петербурге сегодня, 27 января, появились два новых граффити в память о блокаде. Первую из них на улице Чапаева нарисовал художница Зоя Зоя.

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На своем рисунке она изобразила женщину, отправившуюся за водой в осажденном городе. "Доброе утро, ленинградцы. Не пора ли за водой идти?" - написала она на своей странице "ВКонтакте".

Второе граффити в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда со стихами Анны Ахматовой на стене гаражного комплекса, его нарисовали художники Hooi и Anto.

В пятницу, 27 января, Северная столица отмечает важную дату – ровно 73 года назад Ленинград был освобожден от фашистских захватчиков спустя долгие и ужасные 872 дня блокады.

Ленинград замкнули в кольцо 8 сентября 1941 года, к концу этого же года прекратилась подача электроэнергии, вышли из строя водопровод и канализация, люди начали черпать воду либо из колодцев, либо из прорубей.

В благодарность в городе установлены памятники: ленинградской проруби - у дома номер 21 по набережной Фонтанки, блокадному колодцу - мемориальная доска на стене дома номер 6 по проспекту Непокоренных.

Фото: vk.com/zoa_art

Фото: Instagram / @ant_on_move