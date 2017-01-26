По Петербургу 28 января проедется «трамвай Бродского»

По Петербургу 29 января проедется «трамвай Бродского». Об этом сообщается в группе проекта «ВКонтакте».

Группа проедет по местам поэта в старом составе, в котором будет звучать голос Иосифа и его любимая музыка, а экскурсовод расскажет биографию поэта.

Трамвай идет маршрутом от дома у Обводного канала, где до 1955 года жил отец Иосифа, до Литейного проспекта, где на Рылеева, 2, находилась комната матери.

По петербургским местам экскурсанты пройдут пешком: заглянут в «полторы комнаты» в Доме Мурузи, прогуляются по дворам его детства и юности в районе Литейного проспекта.

Музей Бродского на Литейном, 24, «полторы комнаты», закрыт, но 27 и 28 января его ненадолго откроют в честь Дня снятия блокады Ленинграда и в честь дня смерти Бродского.

Фото: vk.com/brodskymuseum