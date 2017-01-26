Аварийные памятники Петербурга хотят сдавать в аренду за один рубль

Аварийные памятники Петербурга хотят сдавать в аренду по ставке один рубль за квадратный метр в год.

С таким предложением выступил комитет имущественных отношений. Законопроект, разработанный КИО, опубликован на сайте ведомства.

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Льготная ставка будет предоставляться только после того, как инвестор отреставрирует объект. Она будет распространяться на весь срок договора аренды.

Здания-памятники, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, будут предоставлять без торгов, иначе закон запрещает предоставлять компаниям льготы.

Арендатору дадут два года на подготовку и согласование проекта реставрации, еще три года - на сами работы. Все это время арендная ставка будет исчисляться по общепринятой формуле.

Если за пять лет инвестор выполнит условия договора, ему установят льготную арендную ставку в один рубль за кв. метр в год.