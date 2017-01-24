Дача архитектора Карлова в Зеленогорске стала региональным памятником

Дача архитектора Александра Карлова в Зеленогорске стала региональным памятником. Она находится на Приморское шоссе, 505А. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Территория, на которой сейчас расположена дача, в начале XX века входила в состав большого участка, принадлежавшего фирме по торговле земельными участками АО «Александер Вильмс», переименованной со временем в АО «Фридрих Ремпен». Большой участок распродавался по частям различным владельцам.

В 1914 году один из участков был продан архитектору Александру Карлову, который построил для себя новое здание. В 1950-е годы дача использовалась под гостиницу «Снежинка». В советское время здание стало дачей американского консульства.

Сейчас в доме работает ГУП «Инпредсервис», которое обслуживает иностранные представительства. В 2014 году в здании были заменены окна, в 2016 – проведена реставрация фасадов.

Архитектор Александр Карлов в 1908 году поступил в Институт гражданских инженеров. С 1907 по 1914 годы проживал в Петербурге. Состоял в комитете Большеохтинского благотворительного общества, сделал «взнос» стройматериалами и работами по богадельням Елисеева и Шашковой, за что был удостоен звания личного почетного гражданина. С 1914 года – житель Терийоки (ныне Зеленогорск).