Петербуржцев приглашают на бесплатный показ фильма «28 панфиловцев». Он пройдет 24 января в молодежном центре «Среда» на Большой Пушкарской улице.

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Киновечер будет посвящен теме «Патриотизм в кино». После просмотра состоится интересная дискуссия с создателями ленты.

Будут подниматься такие вопросы как понятие патриотизма в современном мире, роль кино в воспитании патриотов и основные принципы современного отечественного кинопроизводства.

Где: Большая Пушкарская улица, 32

Когда: 24 января, начало в 18 часов

Стоимость: бесплатно, 12+