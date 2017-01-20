Петербуржцев приглашают на бесплатный показ фильма «28 панфиловцев». Он пройдет 24 января в молодежном центре «Среда» на Большой Пушкарской улице.
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Киновечер будет посвящен теме «Патриотизм в кино». После просмотра состоится интересная дискуссия с создателями ленты.
Будут подниматься такие вопросы как понятие патриотизма в современном мире, роль кино в воспитании патриотов и основные принципы современного отечественного кинопроизводства.
Где: Большая Пушкарская улица, 32
Когда: 24 января, начало в 18 часов
Стоимость: бесплатно, 12+