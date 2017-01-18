Петербуржцы присоединились к международной акции #MuseumSelfie (ФОТО)

Петербуржцы присоединились к международной акции #MuseumSelfie, которая проходит сегодня, 18 января. Изначально акция проходила лишь в сети микроблогов Twitter.

Однако в пресс-службе Министерства культуры РФ рассказали, что по инициативе портала "Культура.РФ" российские музеи расширят формат проекта.

"Следить за ходом акции можно будет "ВКонтакте", в "Одноклассниках", Facebook, Instagram и других социальных сетях", - отметили в пресс- службе, добавив, что хэштег акции в рунете - #МузейноеСелфи.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо использовать хэштеги #КультурноеСелфи, #CultureSelfie или основные указатели международной акции #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи.

Ежегодная международная акция #MuseumSelfie впервые прошла в январе 2014 года. Ее инициаторы - авторы блога Culture themes - подчеркивают, что флешмоб носит исключительно развлекательный характер и не должен быть политизирован.

Фото: Instagram / @azhgihinoleg, @lzarets, @innamarchikova, @fox20_14, @_olya_mini_