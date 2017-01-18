В Русском музее откроется большая выставка картин Василия Верещагина

В Русском музее 20 апреля откроется выставка работ Василия Верещагина. Посетители увидят более 220 полотен кисти известного баталиста.

Экспонаты привезут из ведущих хранилищ произведений искусства страны: пришлет картины и Третьяковская галерея.

Петербуржцам представят знаменитые военные произведения Верещагина, описывающие впечатления от поездок художника в Среднюю Азию - так называемую туркестанскую серию работ.

Также соберутся вместе холсты Балканской серии, в основном рассказывающие о трагическом штурме Плевны русской армией. Кроме этих всемирно известных картин, в Северную столицу приедут малоизвестные произведения Верещагина: графика, пейзажи и полотна на этнографические темы.

Где: Русский музей - Инженерная улица, 4

Когда: с 20 апреля по 20 июля 2017 года

Стоимость: входной билет в музей